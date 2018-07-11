Рада поддержала выплату стипендий и премий талантливым молодым ученым
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Верховная Рада поддержала выплату ежемесячных стипендий талантливым молодым ученым в сумме 2000 гривен. Парламентарии 232 голосами поддержали соответствующий проект постановления, передает корреспондент УНН.
Проектом постановления определяются кандидатуры на назначение в 2018 году 30 именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых в сумме 2000 гривен. Предусмотрено, что выплата стипендий будет осуществляться ежемесячно.
Также предоставляется соответствующее поручение Аппарата Верховной Рады Украины по выплате именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых начиная с 1 января 2018 года.
Другим постановлением депутаты согласились на назначение 20 премий Верховной Рады самым талантливым молодым ученым в 20 000 гривен.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины планирует со следующего года повысить стипендии для студентов технических специальностей, а именно ИТ-сферы. Об этом сказал на заседании правительства первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.