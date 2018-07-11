Рада підтримала виплату стипендій та премій найталановитішим молодим вченим
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Верховна Рада підтримала виплату щомісячних стипендій найталановитішим молодим вченим в сумі 2 тисячі гривень. Парламентарі 232 голосами підтримали відповідний проект постанови, передає кореспондент УНН.
Проектом постанови визначаються кандидатури на призначення у 2018 році 30 іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених в сумі 2 тисячі гривень. Передбачено, що виплата стипендій здійснюватиметься щомісячно.
Також надається відповідне доручення Апарату Верховної Ради України щодо виплати іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених починаючи з 1 січня 2018 року.
Іншою постановою депутати погодилися на призначення 20 премій Верховної Ради найталановитішим молодим ученим у 20 тисяч гривень.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України планує з наступного року підвищити стипендії для студентів технічних спеціальностей, а саме ІТ-сфери. Про це сьогодні сказав на засіданні уряду перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.