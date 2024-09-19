Рада одобрила запуск Государственного аграрного реестра: что предполагается

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о запуске «Государственного аграрного реестра», который должен позволить создать прозрачный механизм получения дотаций для фермеров. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11063-д.

Детали

«Рада приняла закон №11063-д об информационно-коммуникационной системе «Государственный аграрный реестр» в целом. Это о прозрачном механизме получения дотаций для фермеров. «За» - 267. Это Ukraine Facility Plan и DPL Всемирного банка», - сообщил Железняк.

Дополнение

Законопроектом предусматривается усовершенствовать механизм функционирования Государственного аграрного реестра как комплексной информационной системы, которая включает в себя ряд подсистем (разделов).

При этом действующий Государственный аграрный реестр превращается в Реестр производителей сельскохозяйственной продукции (фермерский реестр).

«Создание ГАР именно в таком формате позволит усовершенствовать предоставление государственной поддержки, поддержки за счет средств местных бюджетов, международной технической помощи, грантов в сельском хозяйстве или иной помощи, и привезти положений, регулирующих функционирование Государственного аграрного реестра», - говорится в законопроекте.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия отметили, что законом предусматривается:

расширение круга пользователей ДАР. Государственную поддержку смогут получать не только производители сельскохозяйственной продукции, но и организации водопользователей и субъекты агропромышленного комплекса;

урегулирование правового статуса ГАР и источников его финансирования. В частности, ГАР определен как комплексная информационная система, которая будет обеспечивать, в частности, сбор, накопление, интегрирование, хранение, отображение, обработку данных, в том числе использование реестровой информации, предоставление административных и других публичных услуг;

определение полномочий держателя, администратора и технического администратора ДАР, а также объектов ДАР и виды реестровой информации, которая будет обрабатываться в нем;

обеспечение возможности формирования выписок из ДАР;

определение прав и обязанностей пользователей ДАР;

определение обязательного использования данных ДАР и/или программных средств ведения ДАР при предоставлении государственной поддержки, предоставлении частичных гарантий по кредитным обязательствам субъектами малого и среднего бизнеса, предоставлении поддержки страхования сельскохозяйственной продукции;

формирование отдельных подсистем (разделов) реестра, что обеспечит возможность действующий Государственный аграрный реестр, который на сегодняшний функционирует в соответствии с Законом Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», превратить в Государственный реестр производителей сельскохозяйственной продукции (фермерский реестр);

внедрение мониторинга целевого использования государственной поддержки и помощи, грантов в сельском хозяйстве с учетом позиции международных партнеров;

обеспечение электронного информационного взаимодействия ДАР с другими информационно-коммуникационными системами, электронно-информационными ресурсами, кадастрами и системами.

Напомним,

За первую неделю на получение средств, предусмотренных в государственном бюджете для государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей путем выделения бюджетных средств из расчета на единицу обрабатываемых угодий в Государственном аграрном реестре заявки подали 1 416 агропроизводителей.