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Рада схвалила запуск Державного аграрного реєстру: що передбачається

Рада схвалила запуск Державного аграрного реєстру: що передбачається

Київ • УНН

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Верховна Рада ухвалила закон про запуск "Державного аграрного реєстру". Це створить прозорий механізм отримання дотацій для фермерів та розширить коло користувачів державної підтримки в аграрному секторі.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про запуск "Державного аграрного реєстру", який має дозволити створити прозорий механізм отримання дотацій для фермерів. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкта №11063-д.

Деталі

"Рада ухвалила закон №11063-д про інформаційно-комунікаційну систему "Державний аграрний реєстр" в цілому. Це про прозорий механізм отримання дотацій для фермерів. "За" - 267. Це Ukraine Facility Plan та DPL Світового банку", - повідомив Железняк.

Доповнення

Законопроєктом передбачається удосконалити механізм функціонування Державного аграрного реєстру як комплексної інформаційної системи, яка включає в себе низку підсистем (розділів).

При цьому чинний Державний аграрний реєстр перетворюється на Реєстр виробників сільськогосподарської продукції (фермерський реєстр).

"Створення ДАР саме в такому форматі дозволить удосконалити надання державної підтримки, підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, грантів у сільському господарстві чи іншої допомоги, та привезти положень, які регулюють функціонування Державного аграрного реєстру", - ідеться в законопроєкті.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства зазначили, що законом передбачається:

  • розширення кола користувачів ДАР. Державну підтримку зможуть отримувати не лише виробники сільськогосподарської продукції, а й організації водокористувачів та суб’єкти агропромислового комплексу; 
  • врегулювання правового статусу ДАР та джерел його фінансування. Зокрема, ДАР визначений як комплексна інформаційна система, яка забезпечуватиме, зокрема, збирання, накопичення, інтегрування, зберігання, відображення, оброблення даних, у тому числі використання реєстрової інформації, надання адміністративних та інших публічних послуг;
  • визначення повноважень держателя, адміністратора та технічного адміністратора ДАР, а також об’єктів ДАР та види реєстрової інформації, яка буде оброблятися в ньому; 
  • забезпечення можливості формування витягів з ДАР; 
  • визначення прав та обов’язків користувачів ДАР; 
  • визначення обов’язкового використання даних ДАР та/або програмних засобів ведення ДАР під час надання державної підтримки, надання часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями суб’єктами малого і середнього бізнесу, надання підтримки страхування сільськогосподарської продукції; 
  • формування окремих підсистем (розділів) реєстру, що забезпечить можливість чинний Державний аграрний реєстр, який на сьогоднішній функціонує відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», перетворити на Державний реєстр виробників сільськогосподарської продукції (фермерський реєстр);
  • впровадження моніторингу цільового використання державної підтримки і допомоги, грантів у сільському господарстві з урахуванням позиції міжнародних партнерів; 
  • забезпечення електронної інформаційної взаємодії ДАР з іншими інформаційно-комунікаційними системами, електронно-інформаційними ресурсами, кадастрами та системами.

Нагадаємо

За перший тиждень на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних коштів з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь в Державному аграрному реєстрі заявки подали 1 416 агровиробників.

Павло Башинський

Павло Башинський

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