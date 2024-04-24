Рада одобрила международное сотрудничество громад: что предполагается

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  92643 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  94226 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  100659 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  101527 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  100696 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136526 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157376 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154027 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153958 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  122736 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  183588 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  224869 просмотра
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  488358 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  405744 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  451604 просмотра

Рада одобрила международное сотрудничество громад: что предполагается

Верховная Рада приняла законопроект, который совершенствует участие органов местного самоуправления в межтерриториальном, трансграничном и транснациональном сотрудничестве, запрещает сотрудничество с государством-агрессором и позволяет районным советам и военным администрациям инициировать такое сотрудничество.

политика •   •  7981 просмотра
Рада одобрила международное сотрудничество громад: что предполагается

В Украине прошли цветные дожди: стоит ли волноваться

Сегодня в Украине прошли цветные дожди с пылью из Сахары, но Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заверила, что угрозы нет, а воздух очистится уже 27 апреля.

Общество •   •  7483 просмотра
В Украине прошли цветные дожди: стоит ли волноваться

"Это повышает риск военного инцидента": в москве обеспокоены из-за учений НАТО в Финляндии

В россии заявили, что предстоящие военные учения НАТО в Финляндии вблизи ее границ повышают риски потенциальных военных инцидентов и эскалации гибридной войны против москвы.

Новости Мира •   •  8083 просмотра
"Это повышает риск военного инцидента": в москве обеспокоены из-за учений НАТО в Финляндии

Биткоин немного подорожал на фоне отката доллара, в целом у криптовалют ограниченный рост

В среду цена биткоина немного выросла, но осталась в торговом диапазоне между $60 000 и $70 000 из-за сохраняющихся опасений относительно повышения процентных ставок и снижения ажиотажа вокруг ETF.

Экономика •   •  8916 просмотра
Биткоин немного подорожал на фоне отката доллара, в целом у криптовалют ограниченный рост

"путин просчитался": Шольц поприветствовал решение США о помощи Украине

Шольц приветствует решение Конгресса США предоставить Украине пакет помощи, отметив, что путин "просчитался", считая, что союзники покинут Украину.

политика •   •  9427 просмотра
"путин просчитался": Шольц поприветствовал решение США о помощи Украине

У бизнеса вопросы не только к правоохранительным органам, но и к контролирующим - Костин

Генеральный прокурор Андрей Костин призвал правительство назначить глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы, чтобы снять беспокойство бизнеса относительно контролирующих органов и улучшить коммуникацию между бизнесом и правительством.

Экономика •   •  9207 просмотра
У бизнеса вопросы не только к правоохранительным органам, но и к контролирующим - Костин

Возле Мариуполя прогремели взрывы: "прилетело" по базированию оккупантов, есть жертвы

Несколько взрывов прогремело на местах базирования российских оккупантов в поселке Бабах Тарама под Мариуполем, в результате чего ранены и погибли семь военнослужащих.

Война •   •  10637 просмотра
Возле Мариуполя прогремели взрывы: "прилетело" по базированию оккупантов, есть жертвы

На оккупированных территориях захватчики придумали новую схему "отжима" земли у украинцев - Центр сопротивления

На оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты готовятся к массовой национализации земельных участков, давая владельцам всего полтора месяца на подтверждение права собственности, с целью отобрать у украинцев большую часть земли.

Война •   •  15841 просмотра
На оккупированных территориях захватчики придумали новую схему "отжима" земли у украинцев - Центр сопротивления

Сегодня вечером снова введут ограничения электричества для промышленности

В связи с российскими атаками на электростанции и увеличением потребления электроэнергии на фоне ухудшения погодных условий, сегодня с 18:00 до 22:00 по всей Украине будут введены контрольные ограничения электроснабжения для промышленных потребителей.

Общество •   •  13594 просмотра
Сегодня вечером снова введут ограничения электричества для промышленности

Первичная идея относительно завладения государственной землей возникла у Сольского - прокурор

Прокурор на заседании ВАКС заявил, что министр аграрной политики Николай Сольский имел первичную идею завладеть государственными землями стоимостью 481 млн грн и руководил действиями своих сообщников.

Криминал и ЧП •   •  12111 просмотра
Первичная идея относительно завладения государственной землей возникла у Сольского - прокурор