Рада одобрила международное сотрудничество громад: что предполагается

Верховная Рада приняла в целом законопроект №9450 о международном сотрудничестве местного самоуправления, пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

№9450 - совершенствование участия местного самоуправления в межтерриториальном и трансграничном сотрудничестве - в целом (256) - написал Железняк в Telegram.

О том, что изменилось ко второму чтению, рассказал ранее народный депутат, председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин. По словам народного депутата, в проекте есть сразу несколько важных новаций.

Во-первых, изменились зона влияния - теперь проект охватит еще большие территории.

Во-вторых, такое сотрудничество будет делиться на межтерриториальное, трансграничное, транснациональное.

Также новации предусматривают установление запрета на межтерриториальное сотрудничество с государством-агрессором.

Субъектами сотрудничества теперь станут, кроме всех остальных, районные советы. Они смогут инициировать сотрудничество, заводить проекты в субрегионы и так далее. А начальники военных администраций смогут инициировать сотрудничество, если такой военной администрации переданы самоуправленческие полномочия парламентом.

"Законопроект 9450 - это о системной реализации совместных проектов на средства фондов ЕС, в частности, он предусматривает четкий алгоритм действий для громад/районов/областей по работе с международными партнерами от поиска международного партнера для реализации совместного проекта до подписания соглашения и реализации проекта", - отмечал Безгин.

В обновленном проекте также, по его данным, подробно расписан алгоритм согласования проекта договора о сотрудничестве Министерством инфраструктуры, в том числе четкие дедлайны, ограничения по произвольному не согласованию проектов и тому подобное.

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