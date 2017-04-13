Рада ограничила право на забастовку для работников предприятий электроэнергетики

Согласно закону, забастовка запрещается, если существуют "риск для функционирования объединенной энергосистемы".

Напомним, что парламент принял в четверг закон о рынке электроэнергии. Законом среди прочего предусматривается предоставление потребителям возможности выбора поставщика электроэнергии. При этом предполагается ликвидация госрегулирования цен на электроэнергию для населения.