Рада обмежила право на страйк для працівників підприємств електроенергетики

Згідно із законом, страйк забороняється, якщо "є ризик для функціонування об'єднаної енергосистеми".

Нагадаємо, що парламент ухвалив у четвер закон про ринок електроенергії. Законом серед іншого передбачається надання споживачам можливість вибору постачальника електроенергії. При цьому передбачається ліквідація держрегулювання цін на електроенергію для населення.