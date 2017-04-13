Рада обмежила право на страйк для працівників підприємств електроенергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада обмежила право на страйк для працівників підприємств електроенергетики. Це передбачено ухваленим парламентом законом про ринок електроенергії, передає кореспондент УНН.
Згідно із законом, страйк забороняється, якщо "є ризик для функціонування об'єднаної енергосистеми".
Нагадаємо, що парламент ухвалив у четвер закон про ринок електроенергії. Законом серед іншого передбачається надання споживачам можливість вибору постачальника електроенергії. При цьому передбачається ліквідація держрегулювання цін на електроенергію для населення.