Рада не смогла включить в повестку дня обращение по российской агрессии

Проектом постановления, в частности, предполагалось от имени Верховной Рады призвать парламенты иностранных государств и международные организации осудить Россию за нарушение режима прекращения огня, предусмотренного минскими договоренностям, умышленное разрушение иррегулярными и регулярными вооруженными формированиями РФ Авдеевки и варварские нападения на объекты, необходимые для выживания гражданского населения.

Как сообщал УНН, во время заседания Согласительного совета, представитель Президента Украины в парламенте Артур Герасимов заявил, что в США есть четкое понимание того, что в Украине происходит российская агрессия .