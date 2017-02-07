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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада не смогла включить в повестку дня обращение по российской агрессии

Киев • УНН

 • 7031 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Верховная Рада не смогла включить в повестку дня обращение по российской агрессии. Соответствующее решение поддержали лишь 203 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, передает корреспондент УНН.

Рада не смогла включить в повестку дня обращение по российской агрессии

Проектом постановления, в частности, предполагалось от имени Верховной Рады призвать парламенты иностранных государств и международные организации осудить Россию за нарушение режима прекращения огня, предусмотренного минскими договоренностям, умышленное разрушение иррегулярными и регулярными вооруженными формированиями РФ Авдеевки и варварские нападения на объекты, необходимые для выживания гражданского населения.

Как сообщал УНН, во время заседания Согласительного совета, представитель Президента Украины в парламенте Артур Герасимов заявил, что в США есть четкое понимание того, что в Украине происходит российская агрессия .

Украинские Национальные Новости

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