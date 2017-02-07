Рада не змогла включити до порядку денного звернення щодо російської агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Верховна Рада не змогла включити до порядку денного звернення щодо російської агресії. Відповідне рішення підтримали лише 203 народних депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів, передає кореспондент УНН.
Проектом постанови, зокрема, передбачалося від імені Верховної Ради закликати парламенти іноземних держав та міжнародні організації засудити Росію за порушення режиму припинення вогню, передбаченого Мінськими домовленостями, навмисну руйнацію іррегулярними та регулярними збройними формуваннями РФ Авдіївки та варварські напади на об’єкти, необхідні для виживання цивільного населення.
Як повідомляв УНН, під час засідання Погоджувальної ради, представник Президента України у парламенті Артур Герасимов заявив, що у США є чітке розуміння того, що в Україні відбувається російська агресія.