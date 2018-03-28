Рада не будет собираться на внеочередное заседание по отмене е-декларирования для активистов

"Только две фракции поддержали инициативу (о созыве внеочередного заседания Рады - ред.) - это "Батькивщина" и "Самопомич". Другие фракции не поддержали решение. Это означает, что внеочередного заседания совета не будет", - сообщила Тимошенко.

Отметим, 1 апреля истечет срок представления электронной деклараций общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции.

Ранее послы группы стран "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада), а также посольство Швейцарии, призвали украинскую власть соблюдать рекомендации Венецианской Комиссии по е-декларированию для антикоррупционных активистов.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Верховная Рада отказалась рассматривать отсрочку представления электронных деклараций для активистов неправительственных организаций.