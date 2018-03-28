Рада не збиратиметься на позачергове засідання щодо скасування е-декларування для активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Верховна Рада України не буде збиратись на позачергове засідання для розгляду питання щодо скасування обов’язкового декларування для громадських активістів. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат Юлія Тимошенко, передає кореспондент УНН.
“Тільки дві фракції підтримали ініціативу (щодо скликання позачергового засідання Ради — ред.) — це „Батьківщина“ та „Самопоміч“. Інші фракції не підтримали рішення. Це означає, що позачергового засідання ради не буде”, — повідомила Тимошенко.
Зазначимо, 1 квітня спливе термін подання е-декларацій громадськими активістами, що працюють в сфері протидії корупції.
Раніше посли групи країн “Великої сімки” (США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада), а також посольство Швейцарії, закликали українську владу дотримуватися рекомендації Венеційської Комісії щодо е-декларування для антикорупційних активістів.
Як повідомляв УНН, минулого тижня Верховна Рада відмовилася розглядати відтермінування подання електронних декларацій для активістів неурядових організацій.