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Рада не збиратиметься на позачергове засідання щодо скасування е-декларування для активістів

Рада не збиратиметься на позачергове засідання щодо скасування е-декларування для активістів

Київ • УНН

 • 9979 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Верховна Рада України не буде збиратись на позачергове засідання для розгляду питання щодо скасування обов’язкового декларування для громадських активістів. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат Юлія Тимошенко, передає кореспондент УНН.

“Тільки дві фракції підтримали ініціативу (щодо скликання позачергового засідання Ради — ред.) — це „Батьківщина“ та „Самопоміч“. Інші фракції не підтримали рішення. Це означає, що позачергового засідання ради не буде”, — повідомила Тимошенко.

Зазначимо, 1 квітня спливе термін подання е-декларацій громадськими активістами, що працюють в сфері протидії корупції.

Раніше посли групи країн “Великої сімки” (США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада), а також посольство Швейцарії, закликали українську владу дотримуватися рекомендації Венеційської Комісії щодо е-декларування для антикорупційних активістів.

Як повідомляв УНН, минулого тижня Верховна Рада відмовилася розглядати відтермінування подання електронних декларацій для активістів неурядових організацій.

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