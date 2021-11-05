Рада не отстранила Геращенко за высказывание о "зеленых человечках”
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Верховная Рада не поддержала отстранение нардепа, сопредседателя фракции “Европейская солидарность” Ирину Геращенко от пяти пленарных заседаниях парламента за высказывания в адрес депутатов фракции “Слуга народа” в 2019 году, сообщает УНН.
Детали
Соответствующее решение поддержали 190 народных депутатов при минимально необходимых 226.
Контекст
Речь идет о событиях 2019 года. На вечернем заседании Верховной Рады 10 сентября 2019 года во время выступления Ирины Геращенко, во время рассмотрения законопроекта № 1043 о внесении изменений в Регламент ВР относительно противодействия злоупотреблениям правами народных депутатов, заявила: “Пять лет назад "зеленые человечки“ захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки“ захватывают украинский парламент, и на самом деле полностью его перечеркивают”. После этих слов председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выключил микрофон и подчеркнул, что такие сравнения недопустимы.
После этого между нардепами фракций "Европейская солидарность" и "Слуга народа" произошла стычка.
Комитет ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента на заседании тогда, 12 сентября, предложил ВР лишить Геращенко возможности участвовать в пяти пленарных заседаниях.
В соответствии с частью 5 статьи 51, в таких случаях по заключению профильного комитета Рада без обсуждения может принять такое решение, которое доводится до сведения избирателей через газету “Голос Украины”.