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Рада не отстранила Геращенко за высказывание о "зеленых человечках”

Киев • УНН

 • 17609 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Верховная Рада не поддержала отстранение нардепа, сопредседателя фракции “Европейская солидарность” Ирину Геращенко от пяти пленарных заседаниях парламента за высказывания в адрес депутатов фракции “Слуга народа” в 2019 году, сообщает УНН.

Рада не отстранила Геращенко за высказывание о "зеленых человечках”

Детали

Соответствующее решение поддержали 190 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Контекст

Речь идет о событиях 2019 года. На вечернем заседании Верховной Рады 10 сентября 2019 года во время выступления Ирины Геращенко, во время рассмотрения законопроекта № 1043 о внесении изменений в Регламент ВР относительно противодействия злоупотреблениям правами народных депутатов, заявила: “Пять лет назад "зеленые человечки“ захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки“ захватывают украинский парламент, и на самом деле полностью его перечеркивают”. После этих слов председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выключил микрофон и подчеркнул, что такие сравнения недопустимы.

После этого между нардепами фракций "Европейская солидарность" и "Слуга народа" произошла стычка.

Комитет ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента на заседании тогда, 12 сентября, предложил ВР лишить Геращенко возможности участвовать в пяти пленарных заседаниях.

В соответствии с частью 5 статьи 51, в таких случаях по заключению профильного комитета Рада без обсуждения может принять такое решение, которое доводится до сведения избирателей через газету “Голос Украины”.

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