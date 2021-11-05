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Рада не відсторонила Геращенко за вислів про “зелених чоловічків”

Київ • УНН

 • 17609 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Верховна Рада не підтримала відсторонення нардепа, співголови фракції “Європейська солідарність” Ірину Геращенко від п’яти пленарних засіданнях парламенту за вислови на адресу депутатів фракції “Слуга народу” в 2019 році, повідомляє УНН.

Рада не відсторонила Геращенко за вислів про “зелених чоловічків”

Деталі

Відповідне рішення підтримали 190 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Контекст

Йдеться про події 2019 року. На вечірньому засіданні Верховної Ради 10 вересня 2019 року під час виступу Ірини Геращенко, під час розгляду законопроекту № 1043 про внесення змін до Регламенту ВР щодо протидії зловживанням правами народних депутатів, заявила: “П’ять років тому "зеленые человечки“ захопили Крим. Зараз "зеленые человечки“ захоплюють український парламент, і насправді, повністю його перекреслюють”. Після цих слів голова Верховної Ради Дмитро Разумков вимкнув мікрофон і наголосив, що такі порівняння неприпустимі.

Після цього між нардепами фракцій "Європейська солідарність" та "Слуга народу" сталася сутичка.

Комітет ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту на засіданні тоді, 12 вересня, запропонував ВР позбавити Геращенко можливості брати участь у п’яти пленарних засіданнях.

Відповідно до частини 5 статті 51, у таких випадках за висновком профільного комітету Рада без обговорення може прийняти таке рішення, що доводиться до відома виборців через газету “Голос України”.

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