Рада не уйдет на зимние каникулы - Вениславский
Киев • УНН
Украинские депутаты не будут иметь каникул или перерывов до конца военного положения, и планируют сосредоточиться на принятии ключевых законов, связанных с безопасностью и интеграцией в ЕС.
Отпусков и перерывов в работе Верховной Рады не предвидится до завершения военного положения, сообщил народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает УНН.
Детали
Как сообщил Вениславский, с 24 февраля 2022 года ВР приняла решение работать в режиме одного пленарного заседания.
"То есть никаких каникул, никаких отпусков у народных депутатов Украины нет. Есть нормы Конституции, которые требуют закрывать и открывать сессию. Каких-то отпусков или перерывов, или каникул в работе Верховной Рады не предвидится до завершения правового режима военного положения", - сказал Вениславский.
Он добавил, что до конца года депутаты планируют принять необходимые законодательные изменения, касающиеся, в частности, безопасности и обороны, евроинтеграции и борьбы с коррупцией.
Напомним
Верховная Рада планирует принять законопроекты, необходимые для вступления в ЕС, до момента объявления решения о начале переговоров о вступлении.
Рада не уйдет на зимние каникулы - Вениславский
Украинские депутаты не будут иметь каникул или перерывов до конца военного положения, и планируют сосредоточиться на принятии ключевых законов, связанных с безопасностью и интеграцией в ЕС.
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