Рада не уйдет на зимние каникулы - Вениславский

Отпусков и перерывов в работе Верховной Рады не предвидится до завершения военного положения, сообщил народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает УНН.

Детали

Как сообщил Вениславский, с 24 февраля 2022 года ВР приняла решение работать в режиме одного пленарного заседания.

"То есть никаких каникул, никаких отпусков у народных депутатов Украины нет. Есть нормы Конституции, которые требуют закрывать и открывать сессию. Каких-то отпусков или перерывов, или каникул в работе Верховной Рады не предвидится до завершения правового режима военного положения", - сказал Вениславский.

Он добавил, что до конца года депутаты планируют принять необходимые законодательные изменения, касающиеся, в частности, безопасности и обороны, евроинтеграции и борьбы с коррупцией.

Напомним

Верховная Рада планирует принять законопроекты, необходимые для вступления в ЕС, до момента объявления решения о начале переговоров о вступлении.