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Рада не стала поддерживать земельный закон

Рада не стала поддерживать земельный закон

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Народные депутаты поддержали направление в комитет на повторное второе чтение проект закона № 2194 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. Соответствующее решение поддержали 260 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект имеет целью реформирование системы управления в сфере земельных отношений и снятие искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населению и бизнесу, отмену лишних разрешений и дублирования процедур проверки документации по землеустройству.

Документ предусматривает:

  • передать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов;
  • предоставить органам местного самоуправления полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности;
  • предоставить полномочия по осуществлению государственного контроля за использованием и охраной земель: облгосадминистрациям (которые в перспективе, после завершения реформы децентрализации, будут трансформированы в префектуры), исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов;
  • отменить полномочия ВРУ относительно согласования изменения целевого назначения особо ценных земель, изъятия земельных участков для размещения и обслуживания зданий и сооружений дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций;
  • исключить из Земельного кодекса Украины нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных юридических лиц приобретать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пункте и тому подобное.

Народные депутаты также проголосовали за учет поправок 844 и 2205.

Напомним, Рада еще в ноябре прошлого года приняла за основу законопроект №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс относительно дерегуляции в сфере земельных отношений.

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