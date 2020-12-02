Рада не стала підтримувати земельний закон
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Народні депутати підтримали направлення до комітету на повторне друге читання проект закону № 2194 про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин. Відповідне рішення підтримали 260 народний депутат України, передає кореспондент УНН.
Законопроект має на меті реформування системи управління у сфері земельних відносин та зняття штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою.
Документ передбачає:
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- передати землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) до комунальної власності сільських, селищних, міських рад;
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- надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності;
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- надати повноваження із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель: облдержадміністраціям (які в перспективі, після завершення реформи децентралізації, будуть трансформовані у префектури), виконавчим органам сільських, селищних, міських рад;
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- скасувати повноваження ВРУ стосовно погодження зміни цільового призначення особливо цінних земель, вилучення земельних ділянок для розміщення та обслуговування будівель і споруд дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій;
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- виключити із Земельного кодексу України норми, які обмежують можливість іноземців та іноземних юридичних осіб придбавати вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пункті тощо.
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Народні депутати також проголосували за врахування правок 844 та 2205.
Нагадаємо, Рада ще в листопаді минулого року ухвалила за основу законопроект №2194 про внесення змін до Земельного кодексу щодо дерегуляції у сфері земельних відносин.