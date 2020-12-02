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Рада не стала підтримувати земельний закон

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Народні депутати підтримали направлення до комітету на повторне друге читання проект закону № 2194 про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин. Відповідне рішення підтримали 260 народний депутат України, передає кореспондент УНН.

Законопроект має на меті реформування системи управління у сфері земельних відносин та зняття штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою.

Документ передбачає:

  • передати землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) до комунальної власності сільських, селищних, міських рад;
  • надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності;
  • надати повноваження із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель: облдержадміністраціям (які в перспективі, після завершення реформи децентралізації, будуть трансформовані у префектури), виконавчим органам сільських, селищних, міських рад;
  • скасувати повноваження ВРУ стосовно погодження зміни цільового призначення особливо цінних земель, вилучення земельних ділянок для розміщення та обслуговування будівель і споруд дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій;
  • виключити із Земельного кодексу України норми, які обмежують можливість іноземців та іноземних юридичних осіб придбавати вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пункті тощо.

Народні депутати також проголосували за врахування правок 844 та 2205.

Нагадаємо, Рада ще в листопаді минулого року ухвалила за основу законопроект №2194 про внесення змін до Земельного кодексу щодо дерегуляції у сфері земельних відносин.

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