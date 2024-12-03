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Рада назначила Чернышова министром национального единства

Рада назначила Чернышова министром национального единства

Киев  •  УНН

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Верховная Рада назначила Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра - министра национального единства.

Верховная Рада назначила главу НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Соответствующий проект постановления №12279 поддержали 237 депутатов. В постановлении указывается назначить Алексея Михайловича Чернышова на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства.

Дополнение

Заместитель главы фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук сообщила журналисту УНН, что на заседании фракции народные депутаты рекомендовали премьер-министру внести кандидатуру председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова на должность министра объединения украинцев.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что до конца этого года будет представлена на утверждение кандидатура главы Министерства объединения украинцев.

Зеленский, рассказывая о новом министерстве, заявлял, что оно должно обеспечить достаточную силу глобального украинского единства.

"Миллионы наших людей в других странах, их связи и отношения с Украиной, защита наших общих интересов как нации - все это будет сферой ответственности новой институции. Фактически это должно быть министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев. В первую очередь, за рубежом", - рассказывал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что основная цель министерства украинского единства - это вернуть 7,5 миллиона человек в Украину не принуждением, а перспективами. Для этого необходимо проводить работу как на политическом уровне с политическими руководствами стран-партнеров, принявших беженцев, так и непосредственно с украинской общиной.

Напомним

Алексей Чернышов уже работал в правительстве и возглавлял Министерство развития общин и территорий в 2020-2022 годах. До этого с 2019 по 2020 год был главой Киевской областной государственной администрации. В ноябре 2022 года он оставил должность министра и был назначен Кабинетом министров председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
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