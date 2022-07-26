Совет на следующей неделе может проголосовать за назначение Костина генпрокурором, – нардеп

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Киев • УНН

 • 94594 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники сообщил, что на следующей неделе Верховная Рада может проголосовать за назначение новым Генеральным прокурором нардепа от «Слуги народа», руководителя комитета ВРУ по вопросам правовой политики Андрея Костина, пишет УНН со ссылкой на Telegram канал Гончаренко.

Цитата

«Подтверждаю инсайд СМИ. Андрей Костин, скорее всего, станет новым генпрокурором. На ближайшем заседании Совета будет голосование по его назначению. Костин из Одессы. Был депутатом горсовета от Фронта Перемен», – написал Гончаренко.

Детали

Он также добавил, что на должность главы СБУ Рада рассматривает возможность назначить одного из областных руководителей, хорошо проявившего себя во время широкомасштабного вторжения России. В то же время кандидатура Андрея Малюка также рассматривается как исполняющий обязанности.

Дополнение

Депутат от «Голоса» Ярослав Юрчишин на своей странице в Facebook сообщил, что в Верховной Раде собирают подписи за назначение Генеральным прокурором нардепа «Слуги народа», руководителя комитета ВРУ по правовой политике Андрея Костина.

19 июля Верховная Рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

В тот же день Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности Генерального прокурора, одобренной ранее Советом.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в ближайшие 10 дней ожидается назначение нового Генерального прокурора.

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что увольнения Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой не станут последними в государственных структурах.

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