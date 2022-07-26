Рада наступного тижня може проголосувати за призначення Костіна генпрокурором, – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на власні джерела повідомив, що наступного тижня Верховна Рада може проголосувати за призначення новим Генеральним прокурором нардепа від «Слуги народу», керівника комітету ВРУ з питань правової політики Андрія Костіна, пише УНН з посиланням на Telegram канал Гончаренка.
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«Підтверджую інсайд ЗМІ. Андрій Костін скоріш за все стане новим генпрокурором. На найближчому засіданні Ради буде голосування по його призначенню. Костін з Одеси. Був депутатом міськради від Фронту Змін», – написав Гончаренко.
Деталі
Він також додав, що на посаду очільника СБУ Рада розглядає можливість призначити одного з обласних очільників, який добре проявив себе під час широкомасштабного вторгнення росії. Водночас кандидатура Андрія Малюка також розглядається, як виконувача обовʼязків.
Доповнення
Депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин на своїй сторінці у Facebook повідомив, що у Верховній Раді збирають підписи за призначення Генеральним прокурором нардепа «Слуги народу», керівника комітету ВРУ з питань правової політики Андрія Костіна.
19 липня Верховна Рада звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.
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Секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов натякнув, що звільнення Івана Баканова та Ірини Венедіктової не стануть останніми у державних структурах.