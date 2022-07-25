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У ВР збирають підписи за призначення Генпрокурором "слуги" Костіна

У ВР збирають підписи за призначення Генпрокурором "слуги" Костіна

Київ • УНН

 • 173868 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. У Верховній Раді збирають підписи за призначення Генеральним прокурором нардепа «Слуги народу», керівника комітету ВРУ з питань правової політики Андрія Костіна. Про це повідомив депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

«У Верховній раді почали збирати підписи за призначення Генеральним прокурором Андрія Костіна, депутата Слуги народу, керівника комітету ВРУ з питань правової політики. В принципі ця процедура не потрібна для внесення подання президента, але створює враження що депутати більшості на щось впливають», - написав Юрчишин.

Деталі

Він зазначив, що комісія по відбору керівника САП відкинула його кандидатуру, як політично залежну.

Окрім того, він додав, що основний кандидат на голову СБУ в.о. голови Василь Малюк.

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Також народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram натякнув, що наступним Генеральним прокурором буде Андрій Костін.

«Генпрокурора ми скоро отримаємо. Буде спадкоємність традицій: Голова правового Комітету ВРУ - Генпрокурор», - зазначив Железняк.

Железняк додав, що наразі виглядає так, що поки призначення голови СБУ відкладається.

Доповнення

Ярослав Железняк повідомляв, що Рада на цьому тижня призначить нового голову СБУ та Генпрокурора.

19 липня Верховна Рада звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

У той же день Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Венедіктової з посади Генерального прокурора, що схвалила перед тим Рада.

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що у найближчі 10 днів очікується призначення нового Генерального прокурора.

Секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов натякнув, що звільнення Івана Баканова та Ірини Венедіктової не стануть останніми у державних структурах.

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