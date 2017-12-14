Рада в следующем году должна принять закон о нацбезопасности - Геращенко

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"Украинский парламент уже в следующем году должен принять законы о национальной безопасности, о гуманитарном разминировании и противоминной деятельности, я планирую очень плодотворно этим заниматься и считаю это одним из приоритетов ВР на следующую сессию", - указала она.

Напомним, И.Геращенко во время визита в США обсудила с представителями госдепа темы Донбасса и Крыма, освобождение заложников и политзаключенных Кремля, миротворческую миссию на Донбассе, вопрос предоставления Украине летального оружия.