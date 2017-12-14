Рада наступного року має ухвалити закон про нацбезпеку - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Верховна Рада України вже наступного року має ухвалити закони про національну безпеку, про гуманітарне розмінування і протимінну діяльність. Про це повідомила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Український парламент вже наступного року має прийняти закони про національну безпеку, про гуманітарне розмінування і протимінну діяльність, я планую дуже плідно цим займатися і вважаю це одним з пріоритетів ВР на наступну сесію", - вказала вона.
Нагадаємо, І.Геращенко під час візиту до США обговорила з представниками держдепу теми Донбасу і Криму, звільнення заручників і політв'язнів Кремля, миротворчу місію на Донбасі, питання надання Україні летальної зброї.