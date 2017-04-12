Рада еще на этой сессии должна принять новый закон о КСУ - А.Гончаренко

"Это будет новый закон, регулирующий отношения о Конституционном суде. Этот закон на этой сессии рассматривать нельзя, а новый законопроект можна. Мы шли по поправкам, что-то поддержали, что-то - нет, мы проработали этот законопроект. Теперь его надо заново вносить под уже новым номером, регистрировать, проводить процедуру сначала и это все можно делать на этой сессии", - сказал А.Гончаренко.

Напомним, Рада провалила законопроект о Конституционном суде.