Рада еще на этой сессии должна принять новый закон о КСУ - А.Гончаренко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В парламенте должен быть зарегистрирован новый проект закона о Конституционном суде Украины, который должен быть принят парламентом еще на текущей сессии. Об этом журналистам в кулуарах ВР сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, отвечая на вопрос корреспондента УНН.
"Это будет новый закон, регулирующий отношения о Конституционном суде. Этот закон на этой сессии рассматривать нельзя, а новый законопроект можна. Мы шли по поправкам, что-то поддержали, что-то - нет, мы проработали этот законопроект. Теперь его надо заново вносить под уже новым номером, регистрировать, проводить процедуру сначала и это все можно делать на этой сессии", - сказал А.Гончаренко.
Напомним, Рада провалила законопроект о Конституционном суде.