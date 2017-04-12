Рада має ще на цій сесії ухвалити новий закон про КСУ - О.Гончаренко

"Це буде новий закон, який регулює відносини про Конституційний суд. Цей закон на цій сесії розглядати не можна, а новий законопроект можна. Ми йшли по поправках, щось підтримали, щось - ні, ми пропрацювали цей законопроект. Тепер його треба заново вносити під уже новим номером, реєструвати, проводити процедуру спочатку і це все можна робити на цій сесії", - сказав О.Гончаренко.

Нагадаємо, Рада провалила законопроект про Конституційний суд.