Рада в следующую пленарную неделю не будет рассматривать назначение в ЦИК - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Верховная Рада Украины не сможет начать рассматривать вопрос о назначении новых членов ЦИК в ближайшую пленарную неделю. Об этом во время брифинга заявил председатель парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Хочу сообщить вам, что поданные документы на спецпроверку по членам ЦИК до следующей недели еще не будут завершены. Я провел окончательные консультации и мне сообщили, что те пять служб, которые проводят спецпроверку, не успеют закончить к этой пленарной неделе. Поэтому я планирую, что уже на следующей пленарной неделе, наверное, в четверг этот вопрос будет стоять на повестке дня", - заявил А.Парубий.
Ранее А.Парубий надеялся, что парламент рассмотрит вопрос о обновленном составе ЦИК на следующей пленарной неделе.