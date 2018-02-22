Рада в следующую пленарную неделю не будет рассматривать назначение в ЦИК - Парубий

"Хочу сообщить вам, что поданные документы на спецпроверку по членам ЦИК до следующей недели еще не будут завершены. Я провел окончательные консультации и мне сообщили, что те пять служб, которые проводят спецпроверку, не успеют закончить к этой пленарной неделе. Поэтому я планирую, что уже на следующей пленарной неделе, наверное, в четверг этот вопрос будет стоять на повестке дня", - заявил А.Парубий.

Ранее А.Парубий надеялся, что парламент рассмотрит вопрос о обновленном составе ЦИК на следующей пленарной неделе.