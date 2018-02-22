Рада чергового пленарного тижня не буде розглядати призначення у ЦВК - Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Верховна Рада України не зможе почати розглядати питання щодо призначення нових членів ЦВК найближчого пленарного тижня. Про це під час брифінгу заявив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
"Хочу повідомити вам, що подані документи на спецперевірку по членах ЦВК до наступного тижня ще не будуть завершені. Я провів остаточні консультації і мені повідомили, що ті п’ять служб, які проводять спецперевірку, не встигнуть закінчити до цього пленарного тижня. Тому я планую, що вже наступного пленарного тижня, напевно, в четвер це питання буде стояти на порядку денному", - заявив А.Парубій.
Раніше А.Парубій сподівався, що парламент розгляне питання щодо оновленого складу ЦВК наступного пленарного тижня.