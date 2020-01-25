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Совет ассоциаций "Украина-ЕС": названа дата и участники украинской делегации

Киев • УНН

 • 26075 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В вторник, 28 января 2020 года, в Брюсселе, Королевство Бельгия, под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится шестое заседание Совета ассоциации Украина — Европейский Союз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Совет ассоциаций "Украина-ЕС": названа дата и участники украинской делегации

Отмечается, что это первое заседание с новым составом украинского правительства и новым составом Европейской комиссии.

“Повестка дня предусматривает обсуждение ситуации безопасности на востоке Украины в контексте противодействия российской агрессии и имплементации Минских договоренностей, а также положения дел во временно оккупированном Крыму”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что во время заседания Совета ассоциации стороны также проанализируют достигнутый прогресс по имплементации Соглашения об ассоциации и обсудят состояние двусторонней торговли, пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества Украины с Европейским Союзом, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности.

“Делегацию Правительства Украины будет возглавлять Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Делегацию Европейского Союза — Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Хосеп Боррель. В заседании также примет участие Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи”, — говорится в сообщении.

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Добавляется, что в украинскую правительственную делегацию также войдут вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, Министр образования и науки Украины Анна Новосад, Министр финансов Украины Оксана Маркарова, Заместитель Министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции Ионан Валерия, Заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины — торговый представитель Украины Тарас Качка, Заместитель Министра юстиции Украины Валерия Коломиец, Заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции Константин Чижик.

“Кроме участия в пленарном заседании, во время визита в Брюссель глава украинского правительства проведет двусторонние встречи с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррелем, Исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдис Домбровскисом, а также встреча с представителями бельгийского бизнеса”, — добавляется в сообщении.

“По итогам 6-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в 18:15 (по местному времени) состоится совместная пресс-конференция Алексея Гончарука и Жозепа Борреля”, — резюмировали в Правительственном портале.

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