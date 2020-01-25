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Рада асоціацій "Україна-ЄС": названа дата та учасники української делегації

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. У вівторок, 28 січня 2020 року, в Брюсселі, Королівство Бельгія, під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука відбудеться шосте засідання Ради асоціації Україна – Європейський Союз. Про це повідомляє УНН із посиланням на Урядовий портал.

Рада асоціацій "Україна-ЄС": названа дата та учасники української делегації

Відзначається, що це перше засідання з новим складом українського Уряду та новим складом Європейської комісії.

"Порядок денний передбачає обговорення безпекової ситуації на сході України у контексті протидії російській агресії та імплементації Мінських домовленостей, а також стану справ в тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

Додається, що під час засідання Ради асоціації сторони також проаналізують досягнутий прогрес з імплементації Угоди про асоціацію та обговорять стан двосторонньої торгівлі, шляхи поглиблення економічного та галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, співпрацю у сфері юстиції, свободи та безпеки.

"Делегацію Уряду України очолюватиме Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. Делегацію Європейського Союзу – Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики, Віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель. У засіданні також візьме участь Комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї", - йдеться у повідомленні.

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Додається, що до української урядової делегації також входять Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, Міністр інфраструктури України Владислав Криклій, Міністр освіти і науки України Ганна Новосад, Міністр фінансів України Оксана Маркарова, Заступник Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Іонан Валерія, Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торговий представник України Тарас Качка, Заступник Міністра юстиції України Валерія Коломієць, Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції Костянтин Чижик.

"Окрім участі у пленарному засіданні, під час візиту до Брюсселя Глава українського Уряду проведе двосторонні зустрічі з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем, Виконавчим віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом, а також зустріч із представниками бельгійського бізнесу", - додається у повідомленні.

"За підсумками 6-го засідання Ради асоціації Україна–ЄС о 18:15 (за місцевим часом) відбудеться спільна прес-конференція Олексія Гончарука та Жозепа Борреля", - резюмували в Урядовому порталі.

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