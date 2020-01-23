Віце-прем'єр: Арахамія підтримує курс на ЄС, "все інше - то фігура мовлення"

"Парламент ухвалює закони, а уряд затверджує рішення, виконання яких наближає Україну до членства в Євросоюзі. Дійсно, ми маємо адаптувати своє законодавство до права ЄС розумно, з вигодою для себе. І продумано, обережно ставитися до тих норм, що становлять виклик для української економічної реальності, в якій треба відроджувати промисловість та створювати порівняльні переваги для ведення бізнесу", - вказав Кулеба.

При цьому віце-прем'єр зазначив, що "такі норми - рідкісні виключення з правила".

"А загальне правило таке - Україна буде і надалі системно адаптувати своє законодавство до європейського, тому що курс на членство в ЄС залишається незмінним і незворотним", - зазначив Кулеба.

З його слів, саме цей курс робить нашу економіку сильнішою, відкриває нові можливості для іноземних інвестицій в Україні та для українського експорту в ЄС і забезпечує високі стандарти для безпеки та добробуту громадян. "І головне - саме цей курс підтримують, згідно останніх опитувань, 64% громадян України", - додав віце-прем'єр.

"З David Braun (Давид Арахамія у Facebook - ред.), який як лідер фракції Слуга народу багато зробив для ухвалення євроінтеграційних законів, я щойно переговорив. Він тієї ж думки. Все інше - то фігура мовлення", - підсумував Кулеба.

Додамо, напередодні у ЗМІ повідомили, що Давид Арахамія в Давосі критично висловився щодо гармонізації українського законодавства із ЄС.

Сам Давид Арахамія напередодні ввечері у Facebook зауважив: "Я за договір про Асоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами. У той самий час інтереси України мають бути пріорітетом номер один для української влади. Саме на цьому наголошував сьогодні (22 січня - ред.) в Давосі в своєму виступі. Усі держави в ЄС відстоюють свої інтереси, так само і Україна має відстоювати свої, інтегруючись до Європейского Союзу. Все інше - lost in translation. Євроінтеграції бути".

Нагадаємо, Президент Зеленський в Давосі заявив, що Україна бачить своє майбутнє в ЄС.