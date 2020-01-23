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Вице-премьер: Арахамия поддерживает курс на ЕС, "все остальное - фигура речи"

Киев • УНН

 • 16801 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Курс Украины на членство в ЕС остается неизменным и необратимым, Украина будет и в дальнейшем системно адаптировать свое законодательство к европейскому. Об этом в Facebook заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамия в Давосе, передает УНН.

Вице-премьер: Арахамия поддерживает курс на ЕС, "все остальное - фигура речи"

"Парламент принимает законы, а правительство утверждает решения, выполнение которых приближает Украину к членству в Евросоюзе. Действительно, мы должны адаптировать свое законодательство к праву ЕС разумно, с выгодой для себя. И продуманно, осторожно относиться к тем нормам, которые представляют вызов для украинской экономической реальности, в которой надо возрождать промышленность и создавать сравнительные преимущества для ведения бизнеса", - отметил Кулеба.

При этом вице-премьер отметил, что "такие нормы - редкие исключения из правила".

"А общее правило такое - Украина будет и в дальнейшем системно адаптировать свое законодательство к европейскому, так как курс на членство в ЕС остается неизменным и необратимым", - отметил Кулеба.

По его словам, именно этот курс делает нашу экономику сильнее, открывает новые возможности для иностранных инвестиций в Украину и для украинского экспорта в ЕС и обеспечивает высокие стандарты безопасности и благосостояния граждан. "И главное - именно этот курс поддерживают, согласно последним опросам, 64% граждан Украины", - добавил вице-премьер.

"С David Braun (Давид Арахамия в Facebook - ред.), который как лидер фракции Слуга народа много сделал для принятия евроинтеграционных законов, я только что переговорил. Он того же мнения. Все остальное - фигура речи", - подытожил Кулеба.

Добавим, накануне в СМИ сообщили, что Давид Арахамия в Давосе критически высказался относительно гармонизации украинского законодательства с ЕС.

Сам Давид Арахамия накануне вечером в Facebook отметил: "Я за договор об ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями. В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти. Именно это подчеркивал сегодня (22 января - ред. ) в Давосе в своем выступлении. Все государства в ЕС отстаивают свои интересы, так же и Украина должна отстаивать свои, интегрируясь в Европейский Союз. Все остальное - lost in translation. Евроинтеграции быть".

Напомним, Президент Зеленский в Давосе заявил, что Украина видит свое будущее в ЕС.

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