Зеленський в Давосі заявив, що Україна бачить своє майбутнє в ЄС

"Ми бачимо своє майбутнє в Європейському союзі. Що має зробити ЄС для України? Просто взяти Україну в ЄС. Це дуже складні речі, хоча, мені здається, що дуже прості рішення. Ми дійсно підписали угоду про асоціацію з ЄС, ми підтримали курс в ЄС, але ми повинні з вами розуміти, що не тільки Україна повинна і... хоче в ЄС. Деякі країни нас підтримують і бачать майбутнє України в ЄС поруч з собою, як рівноправного партнера", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розповів про проекти, що стосуються України.