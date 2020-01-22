Зеленский в Давосе заявил, что Украина видит свое будущее в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Украина видит свое будущее в Европейском Союзе, и некоторые страны ее в этом поддерживают. Об этом во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
"Мы видим свое будущее в Европейском союзе. Что должен сделать ЕС для Украины? Просто взять Украину в ЕС. Это очень сложные вещи, хотя, мне кажется, что очень простые решения. Мы действительно подписали соглашение об ассоциации с ЕС, мы поддержали курс в ЕС, но мы должны с вами понимать, что не только Украина должна и... хочет в ЕС. Некоторые страны нас поддерживают и видят будущее Украины в ЕС рядом с собой, как равноправного партнера", - сказал Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал о проектах, касающихся Украины.