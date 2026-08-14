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Работу приложения "Армия+" восстановили после сбоя - Минобороны

Киев • УНН

 • 1282 просмотра

В Минобороны сообщили о полном восстановлении работы приложения «Армия+» после технического сбоя. Авторизация восстановлена, все трудности устранены.

Работу приложения "Армия+" восстановили после сбоя - Минобороны

Работа мобильного приложения "Армия+" полностью восстановлена после сбоя, отчитались в Минобороны в пятницу, пишет УНН.

Работа "Армия+" полностью восстановлена

— подчеркнули в Минобороны почти через три часа после сообщения о сбое.

Как отмечается, "авторизация в приложении снова работает в штатном режиме. Все технические трудности устранены".

Если по-прежнему не удается войти, посоветовали попробовать перезапустить приложение. Если и это не поможет, рекомендуют обратиться в службу поддержки на сайте "Армия+".

В "Армия+" произошёл сбой14.08.26, 09:21 • 1970 просмотров

Юлия Шрамко

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