Работу приложения "Армия+" восстановили после сбоя - Минобороны
Киев • УНН
В Минобороны сообщили о полном восстановлении работы приложения «Армия+» после технического сбоя. Авторизация восстановлена, все трудности устранены.
Работа мобильного приложения "Армия+" полностью восстановлена после сбоя, отчитались в Минобороны в пятницу, пишет УНН.
Работа "Армия+" полностью восстановлена
Как отмечается, "авторизация в приложении снова работает в штатном режиме. Все технические трудности устранены".
Если по-прежнему не удается войти, посоветовали попробовать перезапустить приложение. Если и это не поможет, рекомендуют обратиться в службу поддержки на сайте "Армия+".