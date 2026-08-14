В «Армия+» произошёл сбой
Киев • УНН
Утром 14 августа в приложении «Армия+» возникли временные трудности с авторизацией. Специалисты Минобороны уже работают над восстановлением стабильной работы.
В приложении «Армия+» произошёл сбой, подтвердили в Минобороны утром 14 августа, пишет УНН.
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После 9 часов утра в Минобороны сообщили, что существуют «временные трудности со входом в Армию+».
«В настоящее время в приложении могут возникать ошибки во время авторизации», — объяснили в оборонном ведомстве.
Специалисты Минобороны, как сообщается, «уже работают над восстановлением стабильной работы». «Как только всё исправим — сообщим вам. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание», — отметили в Минобороны.
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