В «Армия+» произошёл сбой

В приложении «Армия+» произошёл сбой, подтвердили в Минобороны утром 14 августа, пишет УНН.

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После 9 часов утра в Минобороны сообщили, что существуют «временные трудности со входом в Армию+».

«В настоящее время в приложении могут возникать ошибки во время авторизации», — объяснили в оборонном ведомстве.

Специалисты Минобороны, как сообщается, «уже работают над восстановлением стабильной работы». «Как только всё исправим — сообщим вам. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание», — отметили в Минобороны.

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