"Работает в обычном режиме": в КГГА заявили, что нет причин для закрытия станции метро "Почтовая площадь"

Городские власти столицы отмечают, что станция метро "Почтовая площадь" работает в обычном режиме как для пассажирских перевозок, так и для круглосуточного укрытия населения во время воздушной тревоги. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление КГГА.

Детали

Отмечается, что станция "Почтовая площади", в том числе и перегонные тоннели, примыкающие к ней, находятся в надлежащем техническом состоянии. Риски подтопления, закрытия станции на ремонт или реконструкцию отсутствуют.

Специалисты метрополитена провели внеплановый осмотр и обследование сооружений, по результатам которых деформаций не обнаружено - подчеркнули в КГГА.

В КГГА призывают не манипулировать темой работы столичного метрополитена, а медиа - использовать информацию проверенную и из официальных источников.

В КГГА опровергали фейки о вероятном закрытии еще двух станций столичной подземки

Городская власть призывает диванных экспертов и блогеров не манипулировать темой работы столичного метрополитена, (...). Еще раз подчеркиваем, что подобные провокационные заявления о состоянии метро создаются с целью посеять панику и играют на руку врагу в информационной войне - говорится в заявлении Киевской городской государственной администрации.

Также в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА напомнили, что подземный пешеходный переход станции "Почтовая площадь" отделен капитальной (кирпичной) перегородкой от будущего объекта многофункционального назначения.

Контекст

Ранее в медиа появилась информация, что Почтовая площадь и одноименная станция киевского метро якобы оказались под угрозой из-за недостроенного подземного торгового центра.

Напомним

Председатель ВСК по вопросам исследования эффективности работы органов публичной власти Киева заявил, что нардепы, которые входят в ВСК ВР по Киеву хотят убедиться, действительно ли отсутствует угроза аварии на станции метро "Почтовая Площадь".