"Работает в обычном режиме": в КГГА заявили, что нет причин для закрытия станции метро "Почтовая площадь"
Киев • УНН
Киевская городская власть подтверждает, что станция метро "Почтовая площадь" работает в нормальном режиме для перевозки пассажиров и укрытия без рисков затопления, закрытия или необходимости ремонта.
Городские власти столицы отмечают, что станция метро "Почтовая площадь" работает в обычном режиме как для пассажирских перевозок, так и для круглосуточного укрытия населения во время воздушной тревоги. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление КГГА.
Детали
Отмечается, что станция "Почтовая площади", в том числе и перегонные тоннели, примыкающие к ней, находятся в надлежащем техническом состоянии. Риски подтопления, закрытия станции на ремонт или реконструкцию отсутствуют.
Специалисты метрополитена провели внеплановый осмотр и обследование сооружений, по результатам которых деформаций не обнаружено
В КГГА призывают не манипулировать темой работы столичного метрополитена, а медиа - использовать информацию проверенную и из официальных источников.
В КГГА опровергали фейки о вероятном закрытии еще двух станций столичной подземки 22 апреля 2024, 12:06 • 21150 просмотров
Городская власть призывает диванных экспертов и блогеров не манипулировать темой работы столичного метрополитена, (...). Еще раз подчеркиваем, что подобные провокационные заявления о состоянии метро создаются с целью посеять панику и играют на руку врагу в информационной войне
Также в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА напомнили, что подземный пешеходный переход станции "Почтовая площадь" отделен капитальной (кирпичной) перегородкой от будущего объекта многофункционального назначения.
Контекст
Ранее в медиа появилась информация, что Почтовая площадь и одноименная станция киевского метро якобы оказались под угрозой из-за недостроенного подземного торгового центра.
Напомним
Председатель ВСК по вопросам исследования эффективности работы органов публичной власти Киева заявил, что нардепы, которые входят в ВСК ВР по Киеву хотят убедиться, действительно ли отсутствует угроза аварии на станции метро "Почтовая Площадь".
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