"Працює у звичайному режимі": у КМДА заявили, що немає причин для закриття станції метро "Поштова площа"
Київ • УНН
Київська міська влада підтверджує, що станція метро "Поштова площа" працює в нормальному режимі для перевезення пасажирів та укриття без ризиків затоплення, закриття або необхідності ремонту.
Міська влада столиці наголошує, що станція метро "Поштова площа" працює у звичайному режимі як для пасажирських перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги. Про це пише УНН з посиланням на заяву КМДА.
Деталі
Зазначається, що станція "Поштова площі", зокрема й перегінні тунелі, що примикають до неї, перебувають у належному технічному стані. Ризики щодо підтоплення, закриття станції на ремонт чи реконструкцію відсутні.
Фахівці метрополітену провели позаплановий огляд та обстеження споруд, за результатами яких деформацій не виявлено
У КМДА закликають не маніпулювати темою роботи столичного метрополітену, а медіа — використовувати інформацію перевірену та з офіційних джерел.
У КМДА спростовували фейки про ймовірне закриття ще двох станцій столичної підземки22.04.24, 15:06 • 22432 перегляди
Міська влада закликає диванних експертів та блогерів не маніпулювати темою роботи столичного метрополітену, (...). Вкотре наголошуємо, що подібні провокаційні заяви щодо стану метро створюються з метою посіяти паніку та грають на руку ворогу в інформаційній війні
Також в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА нагадали, що підземний пішохідний перехід станції "Поштова площа" відокремлений капітальною (цегляною) перегородкою від майбутнього об’єкта багатофункціонального призначення.
Контекст
Раніше у медіа з'явилась інформація, що Поштова площа та однойменна станція київського метро нібито опинились під загрозою через недобудований підземний торговельний центр.
Нагадаємо
Голова ТСК з питань дослідження ефективності роботи органів публічної влади Києва заявив, що нардепи, які входять до ТСК ВР по Києву хочуть переконатися, чи насправді відсутня загроза аварії на станції метро "Поштова Площа".