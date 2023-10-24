Раввины обратились к Генпрокурору: просят изменить меру пресечения Коломойскому

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“Главные раввины городов и регионов Украины обратились к Генеральному прокурору Украины Андрею Костину с ходатайством о возможности применения меры пресечения Игорю Коломойскому не связанной с содержанием под стражей, учитывая выдающуюся роль и личный вклад Игоря Коломойского в сохранение территориальной целостности Украины, стабилизацию нескольких регионов Украины во время и после Революции Достоинства, а также проблемы с состоянием здоровья”, - говорится в сообщении.

В обращении также указано, что во всех фактах должен полно и объективно разобраться суд.

Дополнение

6 октября Киевский апелляционный суд оставил без изменений размер залога для бизнесмена Игоря Коломойского. Он по-прежнему может выйти из под стражи в случае внесения залога в размере 3,89 млрд грн.

Игорю Коломойскому сообщено о нескольких подозрениях. В частности, правоохранители установили, что подозреваемый в 2013-2020 годах легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Подозрение было по ст. 190 и 209 УКУ – мошенничество и легализация имущества, добытого преступным путем.

Также Коломойский получил подозрение по трем статьям по делу о незаконном завладении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы. Для этого фигурант, по данным правоохранителей, создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером.