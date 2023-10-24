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Рабини звернулися до Генпрокурора: просять змінити запобіжний захід Коломойському

Київ • УНН

 • 155736 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. 23 рабина написали листа Генеральному прокурору України Андрію Костіну щодо зміни запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Об'єднаної єврейської общини України.

Рабини звернулися до Генпрокурора: просять змінити запобіжний захід Коломойському

Цитата

“Головні рабини міст та регіонів України звернулися до Генерального прокурора України Андрія Костіна з клопотанням щодо можливості застосування запобіжного заходу Ігорю Коломойському не пов'язаного з триманням під вартою, враховуючи видатну роль та особистий внесок Ігоря Коломойського у збереження територіальної цілісності України, стабілізацію кількох регіонів України під час та після Революції Гідності, а також проблеми зі станом здоров'я”, - йдеться у повідомленні.

У зверненні також зазначено, що в усіх фактах має повно та об'єктивно розібратися суд.

Доповнення

6 жовтня Київський апеляційний суд залишив без змін розмір застави для бізнесмена Ігоря Коломойського. Він як і раніше може вийти з під варти вразі внесення застави у розмірі 3,89 млрд грн.

Ігорю Коломойському повідомлено про декілька підозр.  Зокрема, правоохоронці встановили, що підозрюваний у 2013-2020 роках легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Підозра була за ст. 190 та 209 ККУ – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.

Також Коломойський отримав підозру за трьома статтями у справі щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн у період з 2013 по 2014 роки. Для цього фігурант, за даними правоохоронців, створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

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