Р.Тиллерсон обсудил с членом госсовета Китая ситуацию на корейском полуострове
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил с членом Госсовета КНР Яном Дзечи, который отвечает за иностранные дела, ситуацию на корейском полуострове, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
“Китайский госсекретарь КНР Ян Дзечи и госсекретарь США Рекс Тиллерсон по телефону обменялись мнениями о ситуации на корейском полуострове в воскресенье”, — говорится в сообщении.
Напомним, 16 апреля Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным.
Как сообщал УНН, властные структуры и госслужащих США сообщили о неудачном ракетный пуск КНДР.