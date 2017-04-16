Р.Тиллерсон обсудил с членом госсовета Китая ситуацию на корейском полуострове

“Китайский госсекретарь КНР Ян Дзечи и госсекретарь США Рекс Тиллерсон по телефону обменялись мнениями о ситуации на корейском полуострове в воскресенье”, — говорится в сообщении.

Напомним, 16 апреля Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным.

Как сообщал УНН, властные структуры и госслужащих США сообщили о неудачном ракетный пуск КНДР.