Р.Тіллерсон обговорив з членом держради Китаю ситуацію на корейському півострові

“Китайський держсекретар КНР Ян Дзечі і держсекретар США Рекс Тіллерсон по телефону обмінялися думками про ситуацію на корейському півострові в неділю”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 квітня Північна Корея спробувала провести чергове випробування ракети, але її пуск виявився невдалим.

Як повідомляв УНН, владні структури та держслужбовців США сповістили про невдалий ракетний пуск КНДР.