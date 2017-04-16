Р.Тіллерсон обговорив з членом держради Китаю ситуацію на корейському півострові
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Держсекретар США Рекс Тіллерсон обговорив з членом Держради КНР Яном Дзечі, який відповідає за закордонні справи, ситуацію на корейському півострові, передає УНН з посиланням на Xinhua.
“Китайський держсекретар КНР Ян Дзечі і держсекретар США Рекс Тіллерсон по телефону обмінялися думками про ситуацію на корейському півострові в неділю”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 16 квітня Північна Корея спробувала провести чергове випробування ракети, але її пуск виявився невдалим.
Як повідомляв УНН, владні структури та держслужбовців США сповістили про невдалий ракетний пуск КНДР.