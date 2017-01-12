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Р.Тиллерсон назвал аннексию Крыма Россией захватом территории

Р.Тиллерсон назвал аннексию Крыма Россией захватом территории

Киев • УНН

 • 8941 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Аннексия Крыма была "захватом территории", которая не принадлежала России. Об этом заявил на слушаниях в американском Сенате в среду, 11 января, будущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он осудил нарастание российской агрессии в Украине с 2014 года, заявив о "недостатках американского руководства", передает УНН со ссылкой на Reuters .

"Я выступаю за такие ответные меры, которые будут предотвращать дальнейшую экспансию и сдерживать поведение опасных деятелей", - сказал он.

По словам Р.Тиллерсона, администрации Барака Обамы следует ответить на агрессивные действия Москвы, рекомендуя власти в Киеве перебросить все имеющиеся в их распоряжении военные части к восточным границам страны и поддержав Украину поставками оборонительного оружия, а также воздушным наблюдением.

"Это тот самый вариант ответа, которого ожидает Россия. Если Россия действует силой, в ответ необходимо показывать пропорциональную силу ", - подчеркнул Р.Тиллерсон.

По мнению Тиллерсона, администрация Обамы слишком мягко реагировали на захват Москвой территории Украины. Будущий госсекретарь ушел от прямого ответа на вопрос сенаторов о его собственной политики в отношении РФ, сославшись на то, что еще не обсуждал это с избранным президентом США Дональдом Трампом.

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