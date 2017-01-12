Р.Тіллерсон назвав анексію Криму Росією захопленням території
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Анексія Криму була “захопленням території”, яка не належала Росії. Про це заявив на слуханнях в американському Сенаті в середу, 11 січня, майбутній держсекретар США Рекс Тіллерсон. Він засудив наростання російської агресії на Україні з 2014 року, заявивши про “недоліки американського керівництва”, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Я виступаю за такі відповідні заходи, які будуть запобігати подальшу експансію і стримувати поведінку небезпечних діячів”, — сказав він.
За словами Р.Тіллерсона, адміністрації Барака Обами слід відповісти на агресивні дії Москви, рекомендуючи владі в Києві перекинути всі наявні в їх розпорядженні військові частини до східних кордонів країни і підтримавши Україну поставками оборонної зброї, а також повітряним наглядом.
“Це той самий варіант відповіді, якого очікує Росія. Якщо Росія діє силою, у відповідь необхідно показувати пропорційну силу”, — підкреслив Р.Тіллерсон.
На думку Тіллерсона, адміністрація Обами надто м’яко реагувала на захоплення Москвою території України. Майбутній держсекретар пішов від прямої відповіді на питання сенаторів про його власної політики щодо РФ, пославшись на те, що ще не обговорював це з обраним президентом США Дональдом Трампом.