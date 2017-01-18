Р.Сулейманова в Крыму оставили под стражей в СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Так называемого крымского диверсанта Редвана Сулейманова, обвиняемого в подготовке диверсии на полуострове и нанесении России и в частности ФСБ убытков на сумму более 4 млн рублей, оставили под стражей в СИЗО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает УНН.
"Рейдвана Сулейманова оставили под стражей в СИЗО", - написал он.
Ранее он сообщал, что после конечного рассмотрения материалов дел так называемых российских диверсантов Р.Сулейманова, Е.Панова и А.Захтея ФСБ передаст уголовное дело в суд.
"На данный момент ожидаю судебного заседания по моей жалобе на арест Редвана Сулейманова, которого российские СМИ представили как украинского диверсанта одновременно с Пановым и Захтеем! В эти дни планируется окончание ознакомления с материалами уголовного дела, и ФСБ передаст уголовное дело в суд! Еще один политзаключенный готов!", - написал адвокат.
Напомним, подконтрольный России Киевский районный суд оккупированного Симферополя продлил срок содержания под стражей так называемому диверсанту Редвану Сулейманову до 30 января 2017 года.