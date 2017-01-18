Р.Сулейманова у Криму залишили під вартою у СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Так званого кримського диверсанта Редвана Сулейманова, якого обвинувачують у підготовці диверсії на півострові та нанесенню Росії та зокрема ФСБ збитків у сумі понад 4 млн рублів, залишили під вартою у СІЗО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов, передає УНН.
“Рейдвана Сулейманова залишили під вартою у СІЗО”, — написав він.
Раніше він повідомляв, що після кінцевого розгляду матеріалів справ так званих російських диверсантів Р.Сулейманова, Є.Панова та А.Затея ФСБ передасть кримінальну справу у суд.
“На даний момент очікую судового засідання по моїй скарзі на арешт Редвана Сулейманова, якого російські ЗМІ представили як українського диверсанта одночасно з Пановим та Захтеєм! У ці дні планується закінчення ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, і ФСБ передасть кримінальну справу до суду! Ще один політв’язень готовий!”, — написав адвокат.
Нагадаємо, підконтрольний Росії Київський районний суд окупованого Сімферополя продовжив термін утримання під вартою так званому диверсанту Редвану Сулейманову до 30 січня 2017 року.