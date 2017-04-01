Р.Насиров задекларировал хрусталь, ковер и почти 1,5 млн долл. наличных
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Временно отстраненный от должности председателя Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров задекларировал ковер и наличные на сумму 6200000 грн, 1450000 долл. и 680 тыс. евро. Его ежегодная декларация опубликована в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.
Р.Насиров в электронной декларации указал собственные 4 земельных участка, 14 арендованных, 3 земельных участка жены, а также 4 квартиры, где частичным владельцем является его жена, 2 дома жены, два паркоместа и дачный дом.
Кроме того, временно отстраненный глава ГФС задекларировал 8 часов, в том числе с драгоценными камнями, 2 тренажеры, 6 драгоценных колец, 9 комплектов драгоценных сережек, 3 браслеты Cartier с драгоценными камнями, 2 единицы бус, 4 кожаные сумки HERMES, 3 шубы из натурального меха, 3 жакеты Chanel жены.
Также в е-декларации Р.Насирова указаны 12 картин Н.Глущенко, П.Столяренко, А.Коцки, О.Смирнова, В.Цветковои, В.Реунова, две антикварные статуэтки О.Архипенка.
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Он также задекларировал ружье Steyr AUG.
Жена Р.Насирова также владеет тремя иконами, двумя столовыми сервизами и принадлежностями, комплектом хрусталя, а у него есть коллекция монет, ковер, коллекция вин.
Также Р.Насиров обладает библиотекой и комплектом домашнего серебра Christofle.
Семья владеет тремя автомобилями, мотоциклом HARLEY DAVIDSON и арендует авто LEXUS LS 600.
Жена Р.Насирова в 2016 году получила 232 803 гривны заработной платы и 6687 гривен социальных выплат. При этом собственную зарплату за прошлый год временно отстраненный глава ГФС не указал.
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В 2016 году Р.Насиров вместе с женой хранили наличными 6200000 гривен, 1,450 млн долларов и 680 тыс. евро. Стоит отметить, отдельной строкой Р.Насиров указал 95 гривен наличных средств жены.
Кроме того, на банковских счетах его и жены - 28896 гривен.
Р.Насиров в 2016 году также получил 1 млн грн кредита, по которому заплатил 76603 грн основной суммы займа и 10110 грн процентов.