Р.Насиров задекларировал хрусталь, ковер и почти 1,5 млн долл. наличных

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 64526 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107929 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165631 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121555 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119634 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114138 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105313 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107305 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103762 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157078 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Р.Насиров задекларировал хрусталь, ковер и почти 1,5 млн долл. наличных

Р.Насиров задекларировал хрусталь, ковер и почти 1,5 млн долл. наличных

Киев  •  УНН

 • 14119 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Временно отстраненный от должности председателя Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров задекларировал ковер и наличные на сумму 6200000 грн, 1450000 долл. и 680 тыс. евро. Его ежегодная декларация опубликована в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.

Р.Насиров в электронной декларации указал собственные 4 земельных участка, 14 арендованных, 3 земельных участка жены, а также 4 квартиры, где частичным владельцем является его жена, 2 дома жены, два паркоместа и дачный дом.

Кроме того, временно отстраненный глава ГФС задекларировал 8 часов, в том числе с драгоценными камнями, 2 тренажеры, 6 драгоценных колец, 9 комплектов драгоценных сережек, 3 браслеты Cartier с драгоценными камнями, 2 единицы бус, 4 кожаные сумки HERMES, 3 шубы из натурального меха, 3 жакеты Chanel жены.

Также в е-декларации Р.Насирова указаны 12 картин Н.Глущенко, П.Столяренко, А.Коцки, О.Смирнова, В.Цветковои, В.Реунова, две антикварные статуэтки О.Архипенка.

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Он также задекларировал ружье Steyr AUG.

Жена Р.Насирова также владеет тремя иконами, двумя столовыми сервизами и принадлежностями, комплектом хрусталя, а у него есть коллекция монет, ковер, коллекция вин.

Также Р.Насиров обладает библиотекой и комплектом домашнего серебра Christofle.

Семья владеет тремя автомобилями, мотоциклом HARLEY DAVIDSON и арендует авто LEXUS LS 600.

Жена Р.Насирова в 2016 году получила 232 803 гривны заработной платы и 6687 гривен социальных выплат. При этом собственную зарплату за прошлый год временно отстраненный глава ГФС не указал.

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В 2016 году Р.Насиров вместе с женой хранили наличными 6200000 гривен, 1,450 млн долларов и 680 тыс. евро. Стоит отметить, отдельной строкой Р.Насиров указал 95 гривен наличных средств жены.

Кроме того, на банковских счетах его и жены - 28896 гривен.

Р.Насиров в 2016 году также получил 1 млн грн кредита, по которому заплатил 76603 грн основной суммы займа и 10110 грн процентов.

Украинские Национальные Новости

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