Р.Насіров задекларував кришталь, килим і майже 1,5 млн дол. готівки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Тимчасово відсторонений з посади голови Державної фіскальної служби України Роман Насіров задекларував килим і готівку на суми 6,2 млн грн, 1,45 млн дол. і 680 тис. євро. Його щорічна декларація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
Р.Насіров в електронній декларації вказав власні 4 земельні ділянки, 14 орендованих, 3 земельних ділянки дружини, а також 4 квартири, де частковим власником є його дружина, 2 будинки дружини, два паркомісця і дачний будинок.
Крім того, тимчасово відсторонений голова ДФС задекларував 8 годинників, в тому числі з дорогоцінним камінням, 2 тренажери, 6 дорогоцінних каблучок, 9 комплектів дорогоцінних сережок, 3 браслети Cartier з дорогоцінним камінням, 2 намиста, 4 шкіряні сумки HERMES, 3 шуби з натурального хутра, 3 жакети Chanel дружини.
Також в е-декларації Р.Насірова вказані 12 картини М.Глущенка, П.Столяренка, А.Коцка, О.Смірнова, В.Цвєткової, В.Реунова, дві антикварні статуетки О.Архіпенка.
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Він також задекларував рушницю Steyr AUG.
Дружина Р.Насірова також володіє трьома іконами, двома столовими сервізами і приладдям, комплектом кришталя, а у нього є колекція монет, килим, колекція вин.
Також Р.Насіров володіє бібліотекою та комплектом домашнього срібла Christofle.
Родина володіє трьома автомобілями, мотоциклом HARLEY DAVIDSON і орендує авто LEXUS LS 600.
Дружина Р.Насірова у 2016 році отримала 232803 гривні заробітної плати і 6687 гривень соціальних виплат. При цьому власну зарплату за минулий рік тимчасово відсторонений голова ДФС не вказав.
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У 2016 році Р.Насіров разом з дружиною зберігали готівкою 6,2 млн гривень, 1,450 млн доларів і 680 тис. євро. Варто зазначити, окремим рядком Р.Насіров вказав 95 гривень готівкових коштів дружини.
Крім того на банківських ранках його та дружини зберігається 28896 гривень.
Р.Насіров у 2016 році також отримав 1 млн грн кредиту, по якому сплатив 76603 грн основної суми позики і 10110 грн відсотків.