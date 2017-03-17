Р.Насиров прокомментировал заявление САП о проверке происхождения залога

"С большим удовольствием, пусть проверяют. Уже была распространена информация в СМИ, и информация, которая есть у меня, она публичная и есть на сайте НАПК", - сказал Р.Насиров, комментируя заявления САП о проверке происхождения 100 млн грн залога, внесенного за него.

Он добавил, что не совсем был согласен с решением близких внести залог, но благодарен им за это.



Кроме того, Р.Насиров заверил, что не собирался "куда-то исчезать или скрываться, о чем говорили следователи. Я вообще не понимаю, откуда взялся этот вопрос".

Как сообщал УНН, ночью 16 марта временно отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.

Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.