Р.Насіров прокоментував заяву САП про перевірку походження застави
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Тимчасово відсторонений з посади голови ДФС Роман Насіров прокоментував заяву САП про перевірку походження 100 млн грн застави, внесеної за нього дружиною. Про це він заявив журналістам перед допитом у НАБУ, передає кореспондент УНН.
“З великим задоволенням, хай перевіряють. Вже була розповсюджена інформація у ЗМІ, та інформація яка є в мене, вона публічна і є на сайті НАЗК”, — сказав Р.Насіров, коментуючи заяви САП про перевірку походження 100 млн грн застави, внесеної за нього.
Він додав, що не зовсім був згодний з рішенням близьких внести заставу, але вдячний їм за це.
Крім того, Р.Насіров запевнив, що ніколи не збирався “кудись зникати або переховуватися, про що казали слідчі. Я взагалі не розумію, звідки взялося це питання”.
Як повідомляв УНН, вночі 16 березня тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО.
Його дружина внесла заставу у сумі 100 млн грн.
Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.