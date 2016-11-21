Р.Эрдоган: Турция делает выводы относительно нарушения прав крымских татар в Крыму

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на заседании 62-й сессии Парламентской Ассамблеи НАТО отметил, что Турция внимательно следит за ситуацией относительно нарушения прав крымских татар на территории полуострова и делает соответствующие выводы. Об этом на странице в Facebook написала глава украинской парламентской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз, передает УНН.