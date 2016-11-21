Р.Ердоган: Туреччина робить висновки щодо порушення прав кримських татар у Криму

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час свого виступу на засіданні 62-ї сесії Парламентської Асамблеї НАТО зазначив, що Туреччина пильно слідкує за ситуацією щодо порушення прав кримських татар на території півострову і робить відповідні висновки. Про це на сторінці у Facebook написала голова української парламентської делегації у ПА НАТО Ірина Фріз, передає УНН.